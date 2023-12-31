Под Jingle Bells: пограничники уничтожили склад БК на Харьковском направлении
Фото: скриншот
Пограничники харьковской бригады «Сталевий кордон» опубликовали видео уничтожения вражеского склада БК.
«Пограничники бригады Гвардии Наступления «Сталевий кордон» продолжают эффективно уничтожать врага на Харьковском направлении. Минометный расчет пограничной бригады попал во вражеский склад с боеприпасами и феерически поздравил оккупантов с Новым Годом», — сообщили в telegram бригады.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, знищили, пограничники, склад БК, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 20:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники харьковской бригады «Сталевий кордон» опубликовали видео уничтожения вражеского склада БК".