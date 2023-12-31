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Під Jingle Bells: прикордонники знищили склад БК на Харківському напрямку

Події 20:38   31.12.2023
Оксана Горун
Під Jingle Bells: прикордонники знищили склад БК на Харківському напрямку

Прикордонники харківської бригади “Сталевий кордон” опублікували відео знищення ворожого складу БК.

“Прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” продовжують ефективно нищити ворога на Харківському напрямку. Мінометний розрахунок прикордонної бригади влучив у ворожий склад з боєприпасами та феєрично привітав окупантів з Новим Роком”, – повідомили в телеграмі бригади.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 20:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники харківської бригади “Сталевий кордон” опублікували відео знищення ворожого складу БК".