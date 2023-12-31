Під Jingle Bells: прикордонники знищили склад БК на Харківському напрямку
Прикордонники харківської бригади “Сталевий кордон” опублікували відео знищення ворожого складу БК.
“Прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” продовжують ефективно нищити ворога на Харківському напрямку. Мінометний розрахунок прикордонної бригади влучив у ворожий склад з боєприпасами та феєрично привітав окупантів з Новим Роком”, – повідомили в телеграмі бригади.
Читайте також: Закрили очі окупантам: на Куп’янщині знищили ворожий “Муром-М” (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, знищили, пограничники, склад БК, сталевий кордон;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Під Jingle Bells: прикордонники знищили склад БК на Харківському напрямку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 20:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники харківської бригади “Сталевий кордон” опублікували відео знищення ворожого складу БК".