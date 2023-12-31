Під Jingle Bells: прикордонники знищили склад БК на Харківському напрямку

Прикордонники харківської бригади “Сталевий кордон” опублікували відео знищення ворожого складу БК.

“Прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” продовжують ефективно нищити ворога на Харківському напрямку. Мінометний розрахунок прикордонної бригади влучив у ворожий склад з боєприпасами та феєрично привітав окупантів з Новим Роком”, – повідомили в телеграмі бригади.