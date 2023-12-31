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«Закрили очі окупантам»: на Куп’янщині знищили ворожий «Муром-М» (відео)

Суспільство 07:53   31.12.2023
Вікторія Яковенко
«Закрили очі окупантам»: на Куп’янщині знищили ворожий «Муром-М» (відео)

На Куп’янському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе вразили ворожий комплекс дального візуального спостереження «Муром-М».

«Закрили очі окупантам та позбавили можливості росіян спостерігати за діями Сил оборони України», – повідомили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також: Дорогий комплекс спостереження росіян “Муром-М” знищили під Куп’янськом

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 07:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе вразили ворожий комплекс дального візуального спостереження «Муром-М».".