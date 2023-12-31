«Закрили очі окупантам»: на Куп’янщині знищили ворожий «Муром-М» (відео)
На Куп’янському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе вразили ворожий комплекс дального візуального спостереження «Муром-М».
«Закрили очі окупантам та позбавили можливості росіян спостерігати за діями Сил оборони України», – повідомили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бригада, гпсу, знищили, Купянщина, муром-м, окупанти;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2023 в 07:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе вразили ворожий комплекс дального візуального спостереження «Муром-М».".