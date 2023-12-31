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Закрыли глаза оккупантам: на Купянщине уничтожили вражеский «Муром-М» (видео)

Общество 07:53   31.12.2023
Виктория Яковенко
Закрыли глаза оккупантам: на Купянщине уничтожили вражеский «Муром-М» (видео)

На Купянском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».

«Закрыли глаза оккупантам и лишили возможности россиян наблюдать за действиями Сил обороны Украины», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 07:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».".