Закрыли глаза оккупантам: на Купянщине уничтожили вражеский «Муром-М» (видео)
На Купянском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».
«Закрыли глаза оккупантам и лишили возможности россиян наблюдать за действиями Сил обороны Украины», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бригада, гпсу, знищили, Купянщина, муром-м, оккупанты, окупанти, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 07:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».".