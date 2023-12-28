Дорогой комплекс наблюдения россиян «Муром-М» уничтожили под Купянском (видео)

На Купянском направлении в Харьковской областим пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» FPV-дроном уничтожили дорогостоящий комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».

Этот комплекс появился на фронте весной 2023 года.

Украинский военный и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флеш в Facebook объяснил принцип его работы.

«Комплекс Муром-М предназначен для дальнего визуального наблюдения. Имеет тепловизор и камеру со зумом. Может работать автономно с элеваторами и другими высокими объектами. Видит человека на 10 км камерой и на 4 км тепловизором. Машину «рисует» тепликом за 8 км», — рассказал эксперт.