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Дорогой комплекс наблюдения россиян «Муром-М» уничтожили под Купянском (видео)

Происшествия 15:38   28.12.2023
Оксана Якушко
Дорогой комплекс наблюдения россиян «Муром-М» уничтожили под Купянском (видео)

На Купянском направлении в Харьковской областим пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» FPV-дроном уничтожили дорогостоящий комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».

Этот комплекс появился на фронте весной 2023 года.

Украинский военный и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флеш в Facebook объяснил принцип его работы.

«Комплекс Муром-М предназначен для дальнего визуального наблюдения. Имеет тепловизор и камеру со зумом. Может работать автономно с элеваторами и другими высокими объектами. Видит человека на 10 км камерой и на 4 км тепловизором. Машину «рисует» тепликом за 8 км», — рассказал эксперт.

Читайте также: Как дроны пограничников отработали на Купянском направлении (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 15:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» FPV-дроном уничтожили дорогостоящий комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».".