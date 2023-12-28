Дорогой комплекс наблюдения россиян «Муром-М» уничтожили под Купянском (видео)
На Купянском направлении в Харьковской областим пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» FPV-дроном уничтожили дорогостоящий комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».
Этот комплекс появился на фронте весной 2023 года.
Украинский военный и эксперт по радиотехнологиям с псевдонимом Сергей Флеш в Facebook объяснил принцип его работы.
«Комплекс Муром-М предназначен для дальнего визуального наблюдения. Имеет тепловизор и камеру со зумом. Может работать автономно с элеваторами и другими высокими объектами. Видит человека на 10 км камерой и на 4 км тепловизором. Машину «рисует» тепликом за 8 км», — рассказал эксперт.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, дрон, купянск, купянское направление, муром-м, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 15:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» FPV-дроном уничтожили дорогостоящий комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-М».".