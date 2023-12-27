Как дроны пограничников отработали на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» с помощью сбросов с дрона поразили два вражеских блиндажа, радиотехническое имущество и личный состав врага.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ