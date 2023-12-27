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Как дроны пограничников отработали на Купянском направлении (видео)

Общество 10:55   27.12.2023
Елена Нагорная
Как дроны пограничников отработали на Купянском направлении (видео)

На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» с помощью сбросов с дрона поразили два вражеских блиндажа, радиотехническое имущество и личный состав врага.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 10:55;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении пограничники бригады Гвардии наступления «Стальная граница» с помощью сбросов с дрона поразили два вражеских блиндажа, радиотехническое имущество и личный состав врага.".