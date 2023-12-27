Як дрони прикордонників відпрацювали на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою скидів з дрона вразили два ворожі бліндажі, радіотехнічне майно та особовий склад супротивника.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ