Як дрони прикордонників відпрацювали на Куп’янському напрямку (відео)
На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою скидів з дрона вразили два ворожі бліндажі, радіотехнічне майно та особовий склад супротивника.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Відео: ДПСУ
Читайте також: FPV-дрон прикордонників знищив техніку РФ під Куп’янськом (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: купянское направление, пограничники, стальная граница, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як дрони прикордонників відпрацювали на Куп’янському напрямку (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 10:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою скидів з дрона вразили два ворожі бліндажі, радіотехнічне майно та особовий склад супротивника.".