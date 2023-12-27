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Як дрони прикордонників відпрацювали на Куп’янському напрямку (відео)

Суспільство 10:55   27.12.2023
Олена Нагорна
Як дрони прикордонників відпрацювали на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою скидів з дрона вразили два ворожі бліндажі, радіотехнічне майно та особовий склад супротивника.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 10:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” за допомогою скидів з дрона вразили два ворожі бліндажі, радіотехнічне майно та особовий склад супротивника.".