FPV-дрон прикордонників знищив техніку РФ під Куп’янськом (відео)
На Куп’янському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрону підбили екскаватор російських військових.
Відео опублікувала у телеграмі Державна прикордонна служба України.
«Окупанти вимушено припинили інженерні роботи, причиною чого стала раптова поява FPV-дрона у кабіні водія ворожого екскаватора», – пишуть прикордонники.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрон, Купянское, направлення, НПСУ, пограничники, рф, техника, экскаватор;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 19:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрону підбили екскаватор російських військових.".