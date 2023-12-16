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FPV-дрон прикордонників знищив техніку РФ під Куп’янськом (відео)

Суспільство 19:07   16.12.2023
Вікторія Яковенко
FPV-дрон прикордонників знищив техніку РФ під Куп’янськом (відео)

На Куп’янському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрону підбили екскаватор російських військових.

Відео опублікувала у телеграмі Державна прикордонна служба України.

«Окупанти вимушено припинили інженерні роботи, причиною чого стала раптова поява FPV-дрона у кабіні водія ворожого екскаватора», – пишуть прикордонники.

Читайте також: Харківські прикордонники повернули росіянам їхній дрон. Але є нюанс (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Грудня 2023 в 19:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дрону підбили екскаватор російських військових.".