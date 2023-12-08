Харківські прикордонники повернули росіянам їхній дрон. Але є нюанс (відео)
Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» відправили російській дрон прямісінько на позиції окупантів на Куп’янському напрямку, які вони хотіли укріпити.
Прикордонники завали росіянам облаштувати вогневу позицію на Куп’янському напрямку. Вони відправили туди заряджений вибухівкою дрон-камікадзе, який нещодавно перехопили в окупантів.
У результаті ворожий екскаватор знищений, несанкціоноване «будівництво» припинене.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, дрон, купянское направление, пограничники, сталевий кордон;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2023 в 20:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» відправили російській дрон прямісінько на позиції окупантів на Куп’янському напрямку, які вони хотіли укріпити.".