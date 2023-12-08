Харківські прикордонники повернули росіянам їхній дрон. Але є нюанс (відео)

Прикордонники-аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» відправили російській дрон прямісінько на позиції окупантів на Куп’янському напрямку, які вони хотіли укріпити.

Прикордонники завали росіянам облаштувати вогневу позицію на Куп’янському напрямку. Вони відправили туди заряджений вибухівкою дрон-камікадзе, який нещодавно перехопили в окупантів.

У результаті ворожий екскаватор знищений, несанкціоноване «будівництво» припинене.