Харьковские пограничники вернули россиянам их дрон. Но есть нюанс (видео)

Пограничники-аэроразведчики бригады Гвардии наступления «Сталевий кордон» отправили российский дрон прямо на позиции оккупантов на Купянском направлении, которые враги хотели укрепить.

Пограничники помешали россиянам обустроить огневую позицию на Купянском направлении. Они отправили туда заряженный взрывчаткой дрон-камикадзе, который недавно перехватили у окупантов.

В результате вражеский экскаватор уничтожен, несанкционированное «строительство» приостановлено.

Читайте также: Дрон РФ на Купянском направлении теперь будет работать против оккупантов