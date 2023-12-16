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FPV-дрон пограничников уничтожил технику РФ под Купянском (видео)

Общество 19:07   16.12.2023
Виктория Яковенко
FPV-дрон пограничников уничтожил технику РФ под Купянском (видео)

На Купянском направлении бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дрона подбили экскаватор российских военных.

Видео опубликовала в Telegram Государственная пограничная служба Украины.

«Оккупанты вынужденно прекратили инженерные работы, причиной чего стало внезапное появление FPV-дрона в кабине водителя вражеского экскаватора», — пишут пограничники.

Читайте также: Харьковские пограничники вернули россиянам их дрон. Но есть нюанс (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 19:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дрона подбили экскаватор российских военных.".