FPV-дрон пограничников уничтожил технику РФ под Купянском (видео)
На Купянском направлении бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дрона подбили экскаватор российских военных.
Видео опубликовала в Telegram Государственная пограничная служба Украины.
«Оккупанты вынужденно прекратили инженерные работы, причиной чего стало внезапное появление FPV-дрона в кабине водителя вражеского экскаватора», — пишут пограничники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрон, Купянское, направление, НПСУ, пограничники, рф, техника, экскаватор;
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- • Дата публикации материала: 16 декабря 2023 в 19:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дрона подбили экскаватор российских военных.".