Дорогий комплекс спостереження росіян “Муром-М” знищили під Куп’янськом

На Купʼянському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” FPV-дроном знищили дороговартісний комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”.

Цей комплекс з’явився на фронті навесні 2023 року.

Український військовий та експерт з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флєш у Facebook пояснив принцип його роботи.

«Комплекс “Муром-М” призначений для далекого візуального спостереження. Має тепловізор та камеру з зумом. Може працювати автономно з елеваторів та інших високих об’єктів. Бачить людину на 10 км камерою, та на 4 км тепловізором. Машину “змальовує” тепликом на 8 км», – розповів експерт.