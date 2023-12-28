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Дорогий комплекс спостереження росіян “Муром-М” знищили під Куп’янськом

Події 15:38   28.12.2023
Оксана Якушко
Дорогий комплекс спостереження росіян “Муром-М” знищили під Куп’янськом

На Купʼянському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” FPV-дроном  знищили дороговартісний комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”.

Цей комплекс з’явився на фронті навесні 2023 року.

Український військовий та експерт з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флєш у Facebook пояснив принцип його роботи.

«Комплекс “Муром-М” призначений для далекого візуального спостереження. Має тепловізор та камеру з зумом. Може працювати автономно з елеваторів та інших високих об’єктів. Бачить людину на 10 км камерою, та на 4 км тепловізором. Машину “змальовує” тепликом на 8 км», – розповів експерт.

Читайте також: Як дрони прикордонників відпрацювали на Куп’янському напрямку (відео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 15:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Купʼянському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” FPV-дроном  знищили дороговартісний комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”.".