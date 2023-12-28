Дорогий комплекс спостереження росіян “Муром-М” знищили під Куп’янськом
На Купʼянському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” FPV-дроном знищили дороговартісний комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”.
Цей комплекс з’явився на фронті навесні 2023 року.
Український військовий та експерт з радіотехнологій із псевдонімом Сергій Флєш у Facebook пояснив принцип його роботи.
«Комплекс “Муром-М” призначений для далекого візуального спостереження. Має тепловізор та камеру з зумом. Може працювати автономно з елеваторів та інших високих об’єктів. Бачить людину на 10 км камерою, та на 4 км тепловізором. Машину “змальовує” тепликом на 8 км», – розповів експерт.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: БПЛА, дрон, куп'янск, купянское направление, муром-м, сталевий кордон, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 15:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Купʼянському напрямку прикордонники бригади Гвардії Наступу “Сталевий Кордон” FPV-дроном знищили дороговартісний комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-М”.".