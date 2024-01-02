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На Харківщині прикордонники знищили ворожі РЕБ та «Муром-М» (відео)

Суспільство 18:46   02.01.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині прикордонники знищили ворожі РЕБ та «Муром-М» (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині дроном знищили дві ворожі цілі.

«Уразили ворожий РЕБ, який заважав якісно працювати. А другим вильотом дрона-камікадзе знищено комплекс спостереження «Муром-М», прикривати який окупантам вже було нічим», – йдеться у повідомленні Державної прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 18:46;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині дроном знищили дві ворожі цілі.".