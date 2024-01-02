На Харківщині прикордонники знищили ворожі РЕБ та «Муром-М» (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині дроном знищили дві ворожі цілі.
«Уразили ворожий РЕБ, який заважав якісно працювати. А другим вильотом дрона-камікадзе знищено комплекс спостереження «Муром-М», прикривати який окупантам вже було нічим», – йдеться у повідомленні Державної прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: знищили, муром-м, пограничники, РЭБ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 18:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині дроном знищили дві ворожі цілі.".