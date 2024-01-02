На Харківщині прикордонники знищили ворожі РЕБ та «Муром-М» (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу на Харківщині дроном знищили дві ворожі цілі.

«Уразили ворожий РЕБ, який заважав якісно працювати. А другим вильотом дрона-камікадзе знищено комплекс спостереження «Муром-М», прикривати який окупантам вже було нічим», – йдеться у повідомленні Державної прикордонній службі України.