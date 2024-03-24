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Прикордонники “осліпили” окупантів на Харківському напрямку (відео)

Суспільство 21:05   24.03.2024
Олена Нагорна
Прикордонники “осліпили” окупантів на Харківському напрямку (відео)

Черговий цінний комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П” знищили прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” на Харківському напрямку.

Про це повідомили у телеграм-каналі підрозділу.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2024 в 21:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Черговий цінний комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П” знищили прикордонники бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” на Харківському напрямку".