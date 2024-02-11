Прикордонники “засліпили” окупантів на Харківщині (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу знищили на Харківщині російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”.

Це вже сьомий відеотепловізійний комплекс, знищений військовими підрозділу з початку цього року, повідомляють у бригаді.

Відео: Сталевий кордон