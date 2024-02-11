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Прикордонники “засліпили” окупантів на Харківщині (відео)

Суспільство 15:00   11.02.2024
Олена Нагорна
Прикордонники “засліпили” окупантів на Харківщині (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу знищили на Харківщині російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”.

Це вже сьомий відеотепловізійний комплекс, знищений військовими підрозділу з початку цього року, повідомляють у бригаді.

Відео: Сталевий кордон

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 15:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу знищили на Харківщині російський комплекс “Муром-П”".