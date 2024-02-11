Прикордонники “засліпили” окупантів на Харківщині (відео)
Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу знищили на Харківщині російський комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”.
Це вже сьомий відеотепловізійний комплекс, знищений військовими підрозділу з початку цього року, повідомляють у бригаді.
Відео: Сталевий кордон
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: муром, пограничники, стальная граница, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 15:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” Гвардії наступу знищили на Харківщині російський комплекс “Муром-П”".