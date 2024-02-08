«Погано замаскували свій брухт»: на Харківщині знищили позашляховик РФ (відео)
Дрон-камікадзе бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу виявив та знищив ворожий позашляховик на Харківському напрямку.
«Загарбники погано замаскували свій брухт і отримали покарання від аеророзвідки ДПСУ», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: внедорожник, гпсу, дрон, рф, уничтожил, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Лютого 2024 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дрон-камікадзе бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу виявив та знищив ворожий позашляховик на Харківському напрямку.".