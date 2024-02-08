«Погано замаскували свій брухт»: на Харківщині знищили позашляховик РФ (відео)

Дрон-камікадзе бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу виявив та знищив ворожий позашляховик на Харківському напрямку.

«Загарбники погано замаскували свій брухт і отримали покарання від аеророзвідки ДПСУ», – зазначили у Державній прикордонній службі України.