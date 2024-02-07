Дрони прикордонників скинули “подарунки” окупантам на Харківщині (відео)
Ударні дрони прикордонників бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” уразили ворожі позиції на тимчасово окупованій території Харківської області.
Як результат — троє ліквідованих окупантів та ще один поранений, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, гпсу, дрони, пограничники, стальная граница;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 19:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударні дрони прикордонників бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” уразили ворожі позиції на тимчасово окупованій території Харківської області.".