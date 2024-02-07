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Дрони прикордонників скинули “подарунки” окупантам на Харківщині (відео)

Суспільство 19:39   07.02.2024
Олена Нагорна
Дрони прикордонників скинули “подарунки” окупантам на Харківщині (відео)

Ударні дрони прикордонників бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” уразили ворожі позиції на тимчасово окупованій території Харківської області.

Як результат — троє ліквідованих окупантів та ще один поранений, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Відео: ДПСУ

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Лютого 2024 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ударні дрони прикордонників бригади Гвардії наступу “Сталевий кордон” уразили ворожі позиції на тимчасово окупованій території Харківської області.".