Прикордонники розбили ворожий екскаватор на окупованій Харківщині (відео)
Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу не дали окупантам облаштувати нові позиції на окупованій частині Харківщини. Дрон прикордонників розбив ворожий екскаватор.
«Прикордонники довго не чекали та за допомогою дрона-камікадзе передали чітке послання – «інженерні роботи завершено!», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: граница, дрон, пограничники, разбили, Стальная, харківщина, экскаватор;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 11:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу не дали окупантам облаштувати нові позиції на окупованій частині Харківщини. Дрон прикордонників розбив ворожий екскаватор.".