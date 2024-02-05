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Прикордонники розбили ворожий екскаватор на окупованій Харківщині (відео)

Суспільство 11:36   05.02.2024
Вікторія Яковенко
Прикордонники розбили ворожий екскаватор на окупованій Харківщині (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу не дали окупантам облаштувати нові позиції на окупованій частині Харківщини. Дрон прикордонників розбив ворожий екскаватор.

«Прикордонники довго не чекали та за допомогою дрона-камікадзе передали чітке послання – «інженерні роботи завершено!», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 11:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу не дали окупантам облаштувати нові позиції на окупованій частині Харківщини. Дрон прикордонників розбив ворожий екскаватор.".