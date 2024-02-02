Live
  • Пт 02.02.2024
    • Харків
  •   +1°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

На Харківщині прикордонники вкотре вдарили по розвідкомплексах РФ (відео)

Суспільство 12:42   02.02.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині прикордонники вкотре вдарили по розвідкомплексах РФ (відео) Фото: ДПСУ

Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищили ворожі оптико-електронний комплекс «Іронія-М» та комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.

«Прикордонники б’ють по «очам Мордора», за допомогою яких загарбники намагаються вести розвідку», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також: FPV-дрони вдарили по техніці та позиціях окупантів на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 2 лютого: бабак Тимко дав прогноз на весну (відео)
Головні новини Харкова 2 лютого: бабак Тимко дав прогноз на весну (відео)
02.02.2024, 14:09
НП на річці у Харкові: людина провалилася у крижану воду
НП на річці у Харкові: людина провалилася у крижану воду
02.02.2024, 14:05
«єВідновлення»: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії
«єВідновлення»: скільки отримали компенсацій харків’яни, повідомили в мерії
02.02.2024, 13:36
Кримчанину, який воював на боці РФ на Харківщині, оголосили підозру
Кримчанину, який воював на боці РФ на Харківщині, оголосили підозру
02.02.2024, 13:12
На Харківщині прикордонники вкотре вдарили по розвідкомплексах РФ (відео)
На Харківщині прикордонники вкотре вдарили по розвідкомплексах РФ (відео)
02.02.2024, 12:42
Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною
Генштаб: уночі збили 11 “шахедів” із 25, літали й над Харківщиною
02.02.2024, 07:37

Новини за темою:

16:01
Мінус техніка та окупанти – робота бійців ЗСУ на Куп’янському напрямку (відео)
11:20
FPV-дрон спалив ворожу вантажівку на Куп’янському напрямку (відео)
20:38
По 10 тисяч грн отримають сім’ї полеглих захисників України на Харківщині
17:46
Російську техніку на $6.2 млн знищили бійці 92-ої ОШБР на Харківщині
12:07
Бійці на Харківщині врятували вагітних собак та допомагали їм ростити цуценят

Ви читали новину: «На Харківщині прикордонники вкотре вдарили по розвідкомплексах РФ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 12:42;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищили ворожі оптико-електронний комплекс «Іронія-М» та комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.".