На Харківщині прикордонники вкотре вдарили по розвідкомплексах РФ (відео)

Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищили ворожі оптико-електронний комплекс «Іронія-М» та комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.

«Прикордонники б’ють по «очам Мордора», за допомогою яких загарбники намагаються вести розвідку», – зазначили у Державній прикордонній службі України.