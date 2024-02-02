На Харківщині прикордонники вкотре вдарили по розвідкомплексах РФ (відео)
Фото: ДПСУ
Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищили ворожі оптико-електронний комплекс «Іронія-М» та комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.
«Прикордонники б’ють по «очам Мордора», за допомогою яких загарбники намагаються вести розвідку», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бойцы, комплексы, пограничники, рф, сталевий кордон, ударили, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2024 в 12:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади «Сталевий кордон» за допомогою FPV-дронів знищили ворожі оптико-електронний комплекс «Іронія-М» та комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку.".