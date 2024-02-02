На Харьковщине пограничники ударили по разведкомплексам РФ (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дронов уничтожили вражеские оптико-электронный комплекс «Ирония-М» и комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» на Харьковском направлении.

«Пограничники бьют по «глазам Мордора», с помощью которых захватчики пытаются вести разведку», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.