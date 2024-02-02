Live
  • Пт 02.02.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.6
  • EUR 40.67

На Харьковщине пограничники ударили по разведкомплексам РФ (видео)

Общество 12:42   02.02.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине пограничники ударили по разведкомплексам РФ (видео) Фото: ГПСУ

Бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дронов уничтожили вражеские оптико-электронный комплекс «Ирония-М» и комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» на Харьковском направлении.

«Пограничники бьют по «глазам Мордора», с помощью которых захватчики пытаются вести разведку», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также: FPV-дроны ударили по технике и позициях оккупантов на Харьковщине (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 2 февраля: сурок Тимка дал прогноз на весну (видео)
Главные новости Харькова 2 февраля: сурок Тимка дал прогноз на весну (видео)
02.02.2024, 14:09
Куда на Харьковщине ударил «шахед» ночью — информация Синегубова
Куда на Харьковщине ударил «шахед» ночью — информация Синегубова
02.02.2024, 08:08
Грибы росли в поезде: харьковчанка опубликовала фото
Грибы росли в поезде: харьковчанка опубликовала фото
01.02.2024, 22:23
Харьковская художница Морозюк спрятала свои квартиры, арестованные ГБР — СМИ
Харьковская художница Морозюк спрятала свои квартиры, арестованные ГБР — СМИ
01.02.2024, 20:22
Чиж и Ко: выяснили, кто входил в банду, державшую в страхе район Харьковщины
Чиж и Ко: выяснили, кто входил в банду, державшую в страхе район Харьковщины
02.02.2024, 11:29
Деньги на ВСУ: только 17 громад Харьковщины из 56 приняли программы
Деньги на ВСУ: только 17 громад Харьковщины из 56 приняли программы
02.02.2024, 09:33

Новости по теме:

16:01
Минус техника и оккупанты – работа бойцов ВСУ на Купянском направлении (видео)
11:20
FPV-дрон сжег вражеский грузовик на Купянском направлении (видео)
20:38
По 10 тысяч грн получат семьи павших защитников Украины в Харьковской области
17:46
Российскую технику на $6.2 млн уничтожили бойцы 92-й бригады на Харьковщине
12:07
Бойцы на Харьковщине спасли беременных собак и помогали растить щенков (видео)

Вы читали новость: «На Харьковщине пограничники ударили по разведкомплексам РФ (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 12:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дронов уничтожили вражеские оптико-электронный комплекс «Ирония-М» и комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» на Харьковском направлении.".