На Харьковщине пограничники ударили по разведкомплексам РФ (видео)
Фото: ГПСУ
Бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дронов уничтожили вражеские оптико-электронный комплекс «Ирония-М» и комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» на Харьковском направлении.
«Пограничники бьют по «глазам Мордора», с помощью которых захватчики пытаются вести разведку», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бойцы, комплексы, пограничники, рф, ударили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 12:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» с помощью FPV-дронов уничтожили вражеские оптико-электронный комплекс «Ирония-М» и комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» на Харьковском направлении.".