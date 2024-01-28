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FPV-дрони вдарили по техніці та позиціях окупантів на Харківщині (відео)

Суспільство 15:40   28.01.2024
Елена Нагорная
FPV-дрони вдарили по техніці та позиціях окупантів на Харківщині (відео)

Оператори FPV-дронів бригади “Сталевий кордон” продовжують завдавати ударів по техніці ворога на тимчасово окупованій Харківщині.

Як повідомляють у підрозділі, у поле зору аеророзвідників потрапили два ворожі позашляховики, і по них відпрацювали дрони-камікадзе.

Також безпілотники вдарили по позиціях окупантів – були знищені бліндаж та піхотинець, уражена ворожа броньована техніка.

Відео: Сталевий кордон

Читайте також: Ударні дрони прикордонників знищили техніку ворога на Харківщині (відео)

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 15:40;

  • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Операторы FPV-дронов бригады “Стальная граница” продолжают наносить удары по технике врага на временно оккупированной Харьковщине.".