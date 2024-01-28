FPV-дрони вдарили по техніці та позиціях окупантів на Харківщині (відео)
Оператори FPV-дронів бригади “Сталевий кордон” продовжують завдавати ударів по техніці ворога на тимчасово окупованій Харківщині.
Як повідомляють у підрозділі, у поле зору аеророзвідників потрапили два ворожі позашляховики, і по них відпрацювали дрони-камікадзе.
Також безпілотники вдарили по позиціях окупантів – були знищені бліндаж та піхотинець, уражена ворожа броньована техніка.
Відео: Сталевий кордон
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дрони, пограничники, стальная граница, техника, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 15:40;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Операторы FPV-дронов бригады “Стальная граница” продолжают наносить удары по технике врага на временно оккупированной Харьковщине.".