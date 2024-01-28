FPV-дрони вдарили по техніці та позиціях окупантів на Харківщині (відео)

Оператори FPV-дронів бригади “Сталевий кордон” продовжують завдавати ударів по техніці ворога на тимчасово окупованій Харківщині.

Як повідомляють у підрозділі, у поле зору аеророзвідників потрапили два ворожі позашляховики, і по них відпрацювали дрони-камікадзе.

Також безпілотники вдарили по позиціях окупантів – були знищені бліндаж та піхотинець, уражена ворожа броньована техніка.

Відео: Сталевий кордон