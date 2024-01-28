Ударні дрони прикордонників знищили техніку ворога на Харківщині (відео)
Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили спостережний пункт російських військових та їхню техніку на тимчасово окупованій території Харківської області.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Відео: ДПСУ
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2024 в 11:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прикордонники бригади “Сталевий кордон” знищили спостережний пункт російських військових та їхню техніку на тимчасово окупованій території Харківської області. ".