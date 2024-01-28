Ударные дроны пограничников уничтожили технику врага на Харьковщине (видео)
Пограничники бригады «Стальная граница» уничтожили наблюдательный пункт российских военных и их технику на временно оккупированной территории Харьковской области.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гпсу, пограничники, стальная граница, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 11:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальная граница» уничтожили наблюдательный пункт российских военных и их технику на временно оккупированной территории Харьковской области. ".