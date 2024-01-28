Live
  • Вс 28.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Ударные дроны пограничников уничтожили технику врага на Харьковщине (видео)

Общество 11:37   28.01.2024
Елена Нагорная
Ударные дроны пограничников уничтожили технику врага на Харьковщине (видео)

Пограничники бригады «Стальная граница» уничтожили наблюдательный пункт российских военных и их технику на временно оккупированной территории Харьковской области. 

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ

Читайте также: Вражеский экскаватор уничтожил дрон на оккупированной Харьковщине (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 28 января: как прошла ночь, фронт, «захват» Табаевки
Главные новости Харькова 28 января: как прошла ночь, фронт, «захват» Табаевки
28.01.2024, 11:14
Приложил руку к ракете, убившей бабушку в Харькове: инженер застрелился — СМИ
Приложил руку к ракете, убившей бабушку в Харькове: инженер застрелился — СМИ
28.01.2024, 10:40
Харьков слышит взрывы – Терехов
Харьков слышит взрывы – Терехов
27.01.2024, 20:05
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
26.01.2024, 07:51
Аналитики DeepState обозначили Табаевку на Харьковщине как захваченную РФ
Аналитики DeepState обозначили Табаевку на Харьковщине как захваченную РФ
28.01.2024, 11:08
Табаевка на Харьковщине не захвачена РФ — Мусиенко со ссылкой на военных
Табаевка на Харьковщине не захвачена РФ — Мусиенко со ссылкой на военных
28.01.2024, 12:57

Новости по теме:

09:16
Есть активность по Харьковщине — ГПСУ о российских ДРГ
21:41
«Весил 115, похудел на 45» — воин, защищавший Харьковщину, о пытках в плену
14:11
«Враг все чаще использует БпЛА» – глава МВД приехал на Харьковщину (видео)
12:49
Очередное «Око Саурона» уничтожили на оккупированной Харьковщине (видео)
18:22
Житель Харьковщины отдал $9 тысяч за «вояж» на лодке в Венгрию (видео)

Вы читали новость: «Ударные дроны пограничников уничтожили технику врага на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 11:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальная граница» уничтожили наблюдательный пункт российских военных и их технику на временно оккупированной территории Харьковской области. ".