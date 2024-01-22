Вражеский экскаватор уничтожил дрон на оккупированной Харьковщине (видео)
На временно оккупированной территории Харьковщины бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе поразили вражеский экскаватор.
«Им оккупанты должны были осуществлять обустройство своих позиций. Остатки личного состава врага спешно покинули подбитую технику», — говорится в Telegram-канале бригады.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На временно оккупированной территории Харьковщины бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления с помощью дрона-камикадзе поразили вражеский экскаватор.".