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Ворожий екскаватор знищив дрон на окупованій Харківщині (відео)

Суспільство 13:44   22.01.2024
Вікторія Яковенко
Ворожий екскаватор знищив дрон на окупованій Харківщині (відео)

На тимчасово окупованій території Харківщини бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе вразили ворожий екскаватор.

«Ним окупанти мали здійснювати облаштування своїх позицій. Залишки особового складу ворога спішно покинули підбиту техніку», – зазначається у телеграм-каналі бригади.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 13:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На тимчасово окупованій території Харківщини бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе вразили ворожий екскаватор.".