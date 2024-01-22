Ворожий екскаватор знищив дрон на окупованій Харківщині (відео)
На тимчасово окупованій території Харківщини бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе вразили ворожий екскаватор.
«Ним окупанти мали здійснювати облаштування своїх позицій. Залишки особового складу ворога спішно покинули підбиту техніку», – зазначається у телеграм-каналі бригади.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бригада, дрон, оккупированная, уничтожил, харківщина, экскаватор;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На тимчасово окупованій території Харківщини бійці бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу за допомогою дрона-камікадзе вразили ворожий екскаватор.".