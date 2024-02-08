Плохо замаскировали свой металлолом: на Харьковщине уничтожили авто РФ (видео)

Дрон-камикадзе бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления обнаружил и уничтожил вражеский внедорожник на Харьковском направлении.

«Захватчики плохо замаскировали свой металлолом и получили наказание от аэроразведки ГПСУ», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.