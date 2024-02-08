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Плохо замаскировали свой металлолом: на Харьковщине уничтожили авто РФ (видео)

Общество 13:22   08.02.2024
Виктория Яковенко
Плохо замаскировали свой металлолом: на Харьковщине уничтожили авто РФ (видео) Фото: ГПСУ

Дрон-камикадзе бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления обнаружил и уничтожил вражеский внедорожник на Харьковском направлении.

«Захватчики плохо замаскировали свой металлолом и получили наказание от аэроразведки ГПСУ», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 13:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дрон-камикадзе бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления обнаружил и уничтожил вражеский внедорожник на Харьковском направлении.".