Плохо замаскировали свой металлолом: на Харьковщине уничтожили авто РФ (видео)
Фото: ГПСУ
Дрон-камикадзе бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления обнаружил и уничтожил вражеский внедорожник на Харьковском направлении.
«Захватчики плохо замаскировали свой металлолом и получили наказание от аэроразведки ГПСУ», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: внедорожник, гпсу, дрон, рф, уничтожил, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дрон-камикадзе бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления обнаружил и уничтожил вражеский внедорожник на Харьковском направлении.".