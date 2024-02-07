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Дроны пограничников сбросили «подарки» оккупантам на Харьковщине (видео)

Общество 19:39   07.02.2024
Елена Нагорная
Дроны пограничников сбросили «подарки» оккупантам на Харьковщине (видео)

Ударные дроны пограничников бригады Гвардии наступления «Стальная граница» поразили вражеские позиции на временно оккупированной территории Харьковской области.

Как результат, — трое ликвидированных оккупантов и еще один раненый, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 февраля 2024 в 19:39;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ударные дроны пограничников бригады Гвардии наступления «Стальная граница» поразили вражеские позиции на временно оккупированной территории Харьковской области.".