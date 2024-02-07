Дроны пограничников сбросили «подарки» оккупантам на Харьковщине (видео)

Ударные дроны пограничников бригады Гвардии наступления «Стальная граница» поразили вражеские позиции на временно оккупированной территории Харьковской области.

Как результат, — трое ликвидированных оккупантов и еще один раненый, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Видео: ГПСУ