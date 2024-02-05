Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления не дали оккупантам обустроить новые позиции на оккупированной части Харьковщины. Дрон пограничников уничтожил вражеский экскаватор.
«Пограничники долго не ждали и с помощью дрона-камикадзе передали четкое послание – «инженерные работы завершены!», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
Читайте также: На Харьковщине пограничники ударили по разведкомплексам РФ (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: граница, дрон, пограничники, разбили, Стальная, харьковщина, экскаватор;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления не дали оккупантам обустроить новые позиции на оккупированной части Харьковщины. Дрон пограничников уничтожил вражеский экскаватор.".