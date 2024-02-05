Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления не дали оккупантам обустроить новые позиции на оккупированной части Харьковщины. Дрон пограничников уничтожил вражеский экскаватор.

«Пограничники долго не ждали и с помощью дрона-камикадзе передали четкое послание – «инженерные работы завершены!», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.