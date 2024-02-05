Live
  • Пн 05.02.2024
    • Харьков
  •   +3°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.88

Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)

Общество 11:36   05.02.2024
Виктория Яковенко
Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления не дали оккупантам обустроить новые позиции на оккупированной части Харьковщины. Дрон пограничников уничтожил вражеский экскаватор.

«Пограничники долго не ждали и с помощью дрона-камикадзе передали четкое послание – «инженерные работы завершены!», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также: На Харьковщине пограничники ударили по разведкомплексам РФ (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
05.02.2024, 12:22
Не только Залужный. Зеленский может заменить начальника Генштаба — УП
Не только Залужный. Зеленский может заменить начальника Генштаба — УП
05.02.2024, 10:57
Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)
Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)
05.02.2024, 11:36
Масштабные разрушения на Харьковщине: полиция показала последствия обстрелов
Масштабные разрушения на Харьковщине: полиция показала последствия обстрелов
05.02.2024, 10:42
Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец
Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец
05.02.2024, 08:11
Белых тигров вернули в харьковский экопарк: кого еще привезут весной (видео)
Белых тигров вернули в харьковский экопарк: кого еще привезут весной (видео)
05.02.2024, 12:46

Новости по теме:

09:32
Захват села на севере Харьковщины или рейд ДРГ — ISW о ситуации у Волчанска
17:12
Рост обстрелов Харькова связан с числом самолетов РФ у границы – Генштаб ВСУ
11:19
«С добрым утром»: пограничники из миномета ударили по врагу на Харьковщине
21:40
Юного жителя Харьковщины в гидрокостюме поймали на границе с Румынией (фото)
15:58
Заплатили по $3 тыс: троих уклонистов из Харькова поймали пограничники (видео)

Вы читали новость: «Пограничники разбили экскаватор РФ на оккупированной Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 11:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления не дали оккупантам обустроить новые позиции на оккупированной части Харьковщины. Дрон пограничников уничтожил вражеский экскаватор.".