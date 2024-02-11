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Пограничники «ослепили» оккупантов на Харьковщине (видео)

Общество 15:00   11.02.2024
Елена Нагорная
Пограничники «ослепили» оккупантов на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили на Харьковщине российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П».

Это уже седьмой видеотепловизионный комплекс, уничтоженный военными подразделения с начала этого года, сообщают в бригаде.

Видео: Стальная граница

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2024 в 15:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили на Харьковщине российский комплекс «Муром-П»".