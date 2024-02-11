Пограничники «ослепили» оккупантов на Харьковщине (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили на Харьковщине российский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П».

Это уже седьмой видеотепловизионный комплекс, уничтоженный военными подразделения с начала этого года, сообщают в бригаде.

Видео: Стальная граница