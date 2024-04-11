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Новейшую российскую систему РЭБ уничтожили пограничники на Харьковщине (видео)

Общество 11:39   11.04.2024
Виктория Яковенко
Новейшую российскую систему РЭБ уничтожили пограничники на Харьковщине (видео)

На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальной границы» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили вражескую станцию РЭБ Р-340РП «Поле-21».

«Это новейшая система радиоэлектронной борьбы, поставляемая в армию оккупанта с 2016 года. Она предназначена для подавления каналов спутниковой навигации. После встречи с украинским дроном это оборудование захватчиков вряд ли будет подавлять хоть что-нибудь», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2024 в 11:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальной границы» Гвардии наступления с помощью FPV-дрона уничтожили вражескую станцию РЭБ Р-340РП «Поле-21».".