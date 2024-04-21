Розвідник і камікадзе: два дрони ворога приземлили прикордонники на Харківщині
Два дрони військових РФ приземлили на Харківському напрямку бійці бригади “Сталевий кордон”.
Як повідомляють у підрозділі, БпЛА забрали у ворога за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та антидронових рушниць.
“Противник втратив безпілотник “DJI Mavic 3”, яким здійснював аеророзвідку на місцевості, та дрон-камікадзе під час спроби атакувати наші позицій“, – розповіли у бригаді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: беспилотник, БПЛА, дрон, стальная граница;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 11:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два дрони військових РФ приземлили на Харківському напрямку бійці бригади “Сталевий кордон”".