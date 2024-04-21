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Розвідник і камікадзе: два дрони ворога приземлили прикордонники на Харківщині

Суспільство 11:08   21.04.2024
Олена Нагорна
Розвідник і камікадзе: два дрони ворога приземлили прикордонники на Харківщині

Два дрони військових РФ приземлили на Харківському напрямку бійці бригади “Сталевий кордон”.

Як повідомляють у підрозділі, БпЛА забрали у ворога за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та антидронових рушниць.

Противник втратив безпілотник “DJI Mavic 3”, яким здійснював аеророзвідку на місцевості, та дрон-камікадзе під час спроби атакувати наші позицій“, – розповіли у бригаді.

Читайте також: Прикордонники атакували дронами ворожі бліндажі на Харківщині (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два дрони військових РФ приземлили на Харківському напрямку бійці бригади “Сталевий кордон”".