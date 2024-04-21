Розвідник і камікадзе: два дрони ворога приземлили прикордонники на Харківщині

Два дрони військових РФ приземлили на Харківському напрямку бійці бригади “Сталевий кордон”.

Як повідомляють у підрозділі, БпЛА забрали у ворога за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та антидронових рушниць.

“Противник втратив безпілотник “DJI Mavic 3”, яким здійснював аеророзвідку на місцевості, та дрон-камікадзе під час спроби атакувати наші позицій“, – розповіли у бригаді.