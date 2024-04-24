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Два вражеских FPV-дрона сбили пограничники на Харьковщине (фото)

Общество 14:42   24.04.2024
Виктория Яковенко
Два вражеских FPV-дрона сбили пограничники на Харьковщине (фото) Фото: ГПСУ

На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили два FPV-дрона оккупантов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, с помощью БпЛА россияне пытались атаковать позиции пограничников.

«Бойцы вовремя отреагировали и уничтожили оба дрона-камикадзе противника с помощью стрелкового оружия», — добавили пограничники.

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Фото: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили два FPV-дрона оккупантов.".