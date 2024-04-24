Два вражеских FPV-дрона сбили пограничники на Харьковщине (фото)

На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили два FPV-дрона оккупантов.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, с помощью БпЛА россияне пытались атаковать позиции пограничников.

«Бойцы вовремя отреагировали и уничтожили оба дрона-камикадзе противника с помощью стрелкового оружия», — добавили пограничники.