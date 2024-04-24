Два вражеских FPV-дрона сбили пограничники на Харьковщине (фото)
Фото: ГПСУ
На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили два FPV-дрона оккупантов.
Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, с помощью БпЛА россияне пытались атаковать позиции пограничников.
«Бойцы вовремя отреагировали и уничтожили оба дрона-камикадзе противника с помощью стрелкового оружия», — добавили пограничники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, гпсу, дрони, дроны, знищили, оккупанты, окупанти, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении бойцы бригады «Стальная граница» Гвардии наступления уничтожили два FPV-дрона оккупантов.".