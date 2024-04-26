Пять российских дронов «приземлили» пограничники на Харьковщине (фото)

На Харьковщине пограничники поразили пять вражеских дронов-камикадзе.

«На днях, во время выполнения боевых задач, пограничники зафиксировали полет пяти ударных дронов-камикадзе, пересекших государственную границу и летевших вглубь территории Украины. Пограничники открыли огонь из стрелкового оружия, в результате чего четыре беспилотника упали на землю и сдетонировали, не добравшись до своей цели, а один после восстановления вернется предыдущему владельцу», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.