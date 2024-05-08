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Пушку, из которой враг бил по приграничью Харьковщины, уничтожили (видео)

Общество 20:34   08.05.2024
Елена Нагорная
Пушку, из которой враг бил по приграничью Харьковщины, уничтожили (видео)

Пограничники бригады «Стальная граница» уничтожили российскую 152-мм пушку «Гиацинт-Б».

«Ею враг наносил удары по приграничью Волчанского района Харьковщины. Больше не будет!» — сообщили в ГПСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 20:34;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальная граница» уничтожили российскую 152-мм пушку «Гиацинт-Б».".