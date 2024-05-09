Как уничтожают оккупантов на Купянском направлении, показал Павлюк (видео)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал видео с уничтожением военнослужащих РФ на Купянском направлении.

«Воины 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Сухопутных войск уничтожают оккупантов на Купянском направлении. Точными сбросами с дрона наши операторы БпЛА поражают живую силу и позиции противника — несмотря на меры маскировки и попытки россиян скрыть свои действия под покровом растительности», — написал Павлюк.