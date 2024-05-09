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Как уничтожают оккупантов на Купянском направлении, показал Павлюк (видео)

Общество 12:50   09.05.2024
Виктория Яковенко
Как уничтожают оккупантов на Купянском направлении, показал Павлюк (видео)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал видео с уничтожением военнослужащих РФ на Купянском направлении.

«Воины 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Сухопутных войск уничтожают оккупантов на Купянском направлении. Точными сбросами с дрона наши операторы БпЛА поражают живую силу и позиции противника — несмотря на меры маскировки и попытки россиян скрыть свои действия под покровом растительности», — написал Павлюк.

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Автор: Виктория Яковенко
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Как уничтожают оккупантов на Купянском направлении, показал Павлюк (видео)
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк опубликовал видео с уничтожением военнослужащих РФ на Купянском направлении.".