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Масштабну пожежу через удар РФ у Харкові гасять, постраждалих вже 5 – ХОВА

Суспільство 17:52   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Масштабну пожежу через удар РФ у Харкові гасять, постраждалих вже 5 – ХОВА

Станом на 17:45 відомо вже про пʼять постраждалих внаслідок удару РФ по Індустріальному району Харкова.

Медики шпиталізували ще одну жінку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 17:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 17:45 відомо вже про пʼять постраждалих внаслідок удару РФ по Індустріальному району Харкова. ".