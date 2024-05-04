Масштабну пожежу через удар РФ у Харкові гасять, постраждалих вже 5 – ХОВА

Станом на 17:45 відомо вже про пʼять постраждалих внаслідок удару РФ по Індустріальному району Харкова.

Медики шпиталізували ще одну жінку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабну пожежу на цивільному виробництві», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.