Масштабный пожар из-за удара РФ в Харькове тушат, пострадавших уже 5 – ХОВА
По состоянию на 17:45 известно уже о пяти пострадавших в результате удара РФ по Индустриальному району Харькова.
Медики госпитализировали еще одну женщину, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на гражданском производстве», — добавил Синегубов.
Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Индустриальный, пожары, пострадавшие, район, синегубов, тушат, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 17:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17:45 известно уже о пяти пострадавших в результате удара РФ по Индустриальному району Харькова.".