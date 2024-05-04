Масштабный пожар из-за удара РФ в Харькове тушат, пострадавших уже 5 – ХОВА

По состоянию на 17:45 известно уже о пяти пострадавших в результате удара РФ по Индустриальному району Харькова.

Медики госпитализировали еще одну женщину, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на гражданском производстве», — добавил Синегубов.

Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.