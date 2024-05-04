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Масштабный пожар из-за удара РФ в Харькове тушат, пострадавших уже 5 – ХОВА

Общество 17:52   04.05.2024
Виктория Яковенко
Масштабный пожар из-за удара РФ в Харькове тушат, пострадавших уже 5 – ХОВА Фото: Олег Синегубов

По состоянию на 17:45 известно уже о пяти пострадавших в результате удара РФ по Индустриальному району Харькова.

Медики госпитализировали еще одну женщину, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Спасатели продолжают ликвидировать масштабный пожар на гражданском производстве», — добавил Синегубов.

Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 17:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 17:45 известно уже о пяти пострадавших в результате удара РФ по Индустриальному району Харькова.".