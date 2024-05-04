Атака БпЛА на Харків: комунальники усувають наслідки, ще працює ДСНС (фото)
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про наслідки нічної атаки ворожих БпЛА на місто.
«Сьогодні вночі постраждали 23 житлові будинки. Це і приватні будинки, і багатоквартирні будинки харків’ян. Наші комунальники усувають руйнування. Закривають контури, перевірили систему водопостачання, газопостачання, електропостачання. Дахи дуже постраждали. Щодо інших влучань – це виробниче підприємство. Була дуже серйозна пожежа, досі там працюють працівники ДСНС», – зазначив мер.
Нагадаємо, Харків був під атакою “шахедів”, починаючи з 00:50. У місті пролунала серія вибухів. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксували два “прильоти” БпЛА в Основ’янському районі. Постраждали чотири людини, серед яких 13-річна дитина. У ГУ ДСНС у Харківській області повідомили про три пожежі внаслідок атаки. У Харківській обласній прокуратурі показали наслідки.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про наслідки нічної атаки ворожих БпЛА на місто.".