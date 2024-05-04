Атака БпЛА на Харьков: коммунальщики устраняют последствия, еще работает ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях ночной атаки вражеских БпЛА на город.

«Сегодня ночью пострадали 23 жилых дома. Это и частные дома, и многоквартирные дома харьковчан. Наши коммунальщики устраняют разрушение. Закрывают контуры, проверили систему водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Крыши очень пострадали. Относительно других попаданий – это производственное предприятие. Был очень серьезный пожар, до сих пор там работают работники ГСЧС», — отметил мэр.

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о трех пожарах в результате атаки. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия.