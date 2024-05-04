Атака БпЛА на Харьков: коммунальщики устраняют последствия, еще работает ГСЧС
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях ночной атаки вражеских БпЛА на город.
«Сегодня ночью пострадали 23 жилых дома. Это и частные дома, и многоквартирные дома харьковчан. Наши коммунальщики устраняют разрушение. Закрывают контуры, проверили систему водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Крыши очень пострадали. Относительно других попаданий – это производственное предприятие. Был очень серьезный пожар, до сих пор там работают работники ГСЧС», — отметил мэр.
Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о трех пожарах в результате атаки. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, БПЛА, дома, коммунальщики, терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Атака БпЛА на Харьков: коммунальщики устраняют последствия, еще работает ГСЧС»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях ночной атаки вражеских БпЛА на город.".