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Атака БпЛА на Харьков: коммунальщики устраняют последствия, еще работает ГСЧС

Общество 13:43   04.05.2024
Виктория Яковенко
Атака БпЛА на Харьков: коммунальщики устраняют последствия, еще работает ГСЧС

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях ночной атаки вражеских БпЛА на город.

«Сегодня ночью пострадали 23 жилых дома. Это и частные дома, и многоквартирные дома харьковчан. Наши коммунальщики устраняют разрушение. Закрывают контуры, проверили систему водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения. Крыши очень пострадали. Относительно других попаданий – это производственное предприятие. Был очень серьезный пожар, до сих пор там работают работники ГСЧС», — отметил мэр.

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Фото: Харьковский горсовет

Напомним, Харьков был под атакой «шахедов», начиная с 00:50. В городе прогремела серия взрывов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, в городе зафиксировали два «прилета» в Основянском районе. Пострадали четыре человека, среди которых 13-летний ребенок. В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о трех пожарах в результате атаки. В Харьковской областной прокуратуре показали последствия.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях ночной атаки вражеских БпЛА на город.".