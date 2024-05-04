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Наслідки ударів РФ по Харкову впродовж дня показали правоохоронці (фото)

Події 19:55   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки ударів РФ по Харкову впродовж дня показали правоохоронці (фото)

Армія РФ двічі атакувала Харків 4 травня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Вперше ворог бив з авіації орієнтовно о 14:15: пошкоджені будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. Попередньо, ворог вдарив УМПБ Д30-СН, зазначили правоохоронці.

Близько 16:20 відбувся повторний удар по місту. Влучання зафіксували на території цивільного виробництва в Індустріальному районі. Виникла масштабна пожежа. Наразі триває ліквідація наслідків. Під час цього обстрілу постраждали шестеро людей.

Точний вид озброєння, з якого був здійснений обстріл, буде встановлено після гасіння пожежі, зазначили в прокуратурі.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району. Станом на 19:30 відомо про шістьох постраждалих – чотири жінки 39, 36, 21 і 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Раніше у ХОВА повідомили, що РФ ударила по підприємству КАБом.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 19:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ двічі атакувала Харків 4 травня, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.".