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Последствия ударов РФ по Харькову в течение дня показали в прокуратуре (фото)

Происшествия 19:55   04.05.2024
Виктория Яковенко
Последствия ударов РФ по Харькову в течение дня показали в прокуратуре (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Армия РФ дважды атаковала Харьков 4 мая, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Впервые враг бил из авиации ориентировочно в 14:15: повреждены здания гражданского предприятия в Немышлянском районе. Предварительно, враг ударил УМПБ Д30-СН, отметили правоохранители.

Около 16:20 последовал повторный удар по городу. Попадание было зафиксировано на территории гражданского производства в Индустриальном районе. Произошел масштабный пожар. Сейчас идет ликвидация последствий. Во время этого обстрела пострадали шесть человек.

Точный вид вооружения, из которого были совершены обстрелы, будет установлен после тушения пожара, отметили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района. По состоянию на 19:30 известно о шести пострадавших — четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Ранее в ХОВА сообщили, что РФ ударила по предприятию КАБом.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 19:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ дважды атаковала Харьков 4 мая, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.".