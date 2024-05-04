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Росіяни знову вдарили по Харкову – Синєгубов

Події 21:30   04.05.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни знову вдарили по Харкову – Синєгубов Фото: пресслужба ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що армія РФ знову завдала ударів по Харкову.

«Профільні служби виїхали на огляд», – пише голова ХОВА.

Нагадаємо, вибух у Харкові чули близько 21:16.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 21:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що армія РФ знову завдала ударів по Харкову.".