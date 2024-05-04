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У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях

Події 21:20   04.05.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях

У Харкові близько 21:16 було чутно вибух.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів міста бути в укриттях.

Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 21:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:16 було чутно вибух.".