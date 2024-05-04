У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях
У Харкові близько 21:16 було чутно вибух.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів міста бути в укриттях.
Мер Харкова Ігор Терехов закликав бути обережними.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 21:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 21:16 було чутно вибух.".