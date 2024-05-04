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В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях

Происшествия 21:20   04.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях

В Харькове около 21:16 был слышен взрыв.

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города находиться в укрытиях.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал быть осторожными.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 21:20;

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