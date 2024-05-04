Россияне снова ударили по Харькову – Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что армия РФ снова нанесла удары по Харькову.
«Профильные службы выехали на осмотр», – пишет глава ХОВА.
Напомним, взрыв в Харькове слышали около 21:16.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 21:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что армия РФ снова нанесла удары по Харькову.".