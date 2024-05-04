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Россияне снова ударили по Харькову – Синегубов

Происшествия 21:30   04.05.2024
Виктория Яковенко
Россияне снова ударили по Харькову – Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что армия РФ снова нанесла удары по Харькову.

«Профильные службы выехали на осмотр», – пишет глава ХОВА.

Напомним, взрыв в Харькове слышали около 21:16.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 21:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что армия РФ снова нанесла удары по Харькову.".