Главные новости Харькова 4 мая: город атакуют «шахеды», гремят взрывы
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
01:14
В Харькове — налет «шахедов»
Беспилотники атакуют город, начиная примерно с 0:50. Прозвучала серия взрывов.
«Город под вражеским ударом. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.
«Вражеские БПЛА в районе города Харькова. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено!» — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о залете вражеских БПЛА на территорию области. А в 0:52 в telegram ВС ВСУ написали: «Харьков — срочно в укрытия».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 01:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".