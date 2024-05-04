Главные новости Харькова 4 мая: город атакуют «шахеды», гремят взрывы

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01:14

В Харькове — налет «шахедов»

Беспилотники атакуют город, начиная примерно с 0:50. Прозвучала серия взрывов.

«Город под вражеским ударом. Будьте осторожны», — написал мэр Харькова Игорь Терехов.

«Вражеские БПЛА в районе города Харькова. Не покидайте укрытия. Напоминаю, что снимать работу наших защитников неба запрещено!» — предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Перед этим Воздушные силы ВСУ информировали о залете вражеских БПЛА на территорию области. А в 0:52 в telegram ВС ВСУ написали: «Харьков — срочно в укрытия».