9 пострадавших и погибшая – Синегубов об атаке на Харьков и обстрелах области
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об ударах армии РФ по Харькову и области за сутки.
По его данным, в 01:17 оккупанты нанесли удары «Шахедами» по Харькову. В результате попадания обломков БпЛА горели двухэтажное офисное и складское здание. А также здание шиномонтажки. Пострадали 4 человека.
В 14:05 в Харькове в результате обстрела горел частный дом. В общем повреждены 15 частных домов, остекление окон предприятия. Пострадали двое мужчин 66 и 77 лет. Погибла 82-летняя женщина.
В 11:40 по Чугуеву россияне ударили двумя ракетами Торнадо-С, а в 12:30 – ракетами С-300. Повреждены квартиры, два автомобиля. Ранены 3 человека.
«11:40 Купянский район, село Шиповатое. На территории гражданского предприятия упал вражеский БпЛА. 3 мая 08:00 — 12:00 город Волчанск, произошел вражеский артеллерийский обстрел двух гаражных кооперативов, территории бывшего аэродрома, рядом зданий», — добавил Синегубов.
Читайте также: Три пожара произошли в Харькове из-за атаки БпЛА — ГСЧС
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: область, обстрелы, погибшая, пострадавшие, синегубов, удар, Харьков, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «9 пострадавших и погибшая – Синегубов об атаке на Харьков и обстрелах области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 08:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об ударах армии РФ по Харькову и области за сутки.".