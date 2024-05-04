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9 пострадавших и погибшая – Синегубов об атаке на Харьков и обстрелах области

Происшествия 08:48   04.05.2024
Виктория Яковенко
9 пострадавших и погибшая – Синегубов об атаке на Харьков и обстрелах области Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об ударах армии РФ по Харькову и области за сутки.

По его данным, в 01:17 оккупанты нанесли удары «Шахедами» по Харькову. В результате попадания обломков БпЛА горели двухэтажное офисное и складское здание. А также здание шиномонтажки. Пострадали 4 человека.

В 14:05 в Харькове в результате обстрела горел частный дом. В общем повреждены 15 частных домов, остекление окон предприятия. Пострадали двое мужчин 66 и 77 лет. Погибла 82-летняя женщина.

В 11:40 по Чугуеву россияне ударили двумя ракетами Торнадо-С, а в 12:30 – ракетами С-300. Повреждены квартиры, два автомобиля. Ранены 3 человека.

«11:40 Купянский район, село Шиповатое. На территории гражданского предприятия упал вражеский БпЛА. 3 мая 08:00 — 12:00 город Волчанск, произошел вражеский артеллерийский обстрел двух гаражных кооперативов, территории бывшего аэродрома, рядом зданий», — добавил Синегубов.

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Фото: Олег Синегубов

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2024 в 08:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал об ударах армии РФ по Харькову и области за сутки.".