9 постраждалих і загибла – Синєгубов про атаку на Харків та обстріли області

Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про удари армії РФ по Харкову та області за добу.

За його даними, о 01:17 окупанти завдали ударів «шахедами» по Харкову. Внаслідок влучання уламків БпЛА горіли двоповерхова офісна та складська будівлі. А також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини.

О 14:05 у Харкові внаслідок обстрілу горів приватний дім. Загалом пошкоджені 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Постраждали двоє чоловіків 66 та 77 років. Загинула 82-річна жінка.

Об 11:40 по Чугуєву росіяни вдарили двома ракетами Торнадо-С, а о 12:30 – ракетами С-300. Пошкоджені квартири, два автомобілі. Поранені 3 людини.

«11:40 Куп’янський район, село Шипувате. На території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат. 3 травня 08:00 — 12:00 місто Вовчанськ, відбувся ворожий артилерійський обстріл двох гаражних кооперативів, території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч», – додав Синєгубов.