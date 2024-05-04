9 постраждалих і загибла – Синєгубов про атаку на Харків та обстріли області
Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про удари армії РФ по Харкову та області за добу.
За його даними, о 01:17 окупанти завдали ударів «шахедами» по Харкову. Внаслідок влучання уламків БпЛА горіли двоповерхова офісна та складська будівлі. А також будівля шиномонтажу. Постраждали 4 людини.
О 14:05 у Харкові внаслідок обстрілу горів приватний дім. Загалом пошкоджені 15 приватних будинків, скління вікон підприємства. Постраждали двоє чоловіків 66 та 77 років. Загинула 82-річна жінка.
Об 11:40 по Чугуєву росіяни вдарили двома ракетами Торнадо-С, а о 12:30 – ракетами С-300. Пошкоджені квартири, два автомобілі. Поранені 3 людини.
«11:40 Куп’янський район, село Шипувате. На території цивільного підприємства впав ворожий безпілотний літальний апарат. 3 травня 08:00 — 12:00 місто Вовчанськ, відбувся ворожий артилерійський обстріл двох гаражних кооперативів, території колишнього аеродрому, будинків, що розташовані поруч», – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 08:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов проінформував про удари армії РФ по Харкову та області за добу.".