«Прилет» по предприятию в Харькове: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших из-за удара по предприятию в Индустриальном районе Харькова увеличилось до четырех.

Пострадали трое мужчин и одна женщина, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

У пострадавших – ранения и ожоги, уточняет мэр Игорь Терехов.

Напомним, около 16:20 в Харькове был слышен взрыв, сообщал мэр города Игорь Терехов. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей города и области находиться в укрытиях. До этого взрывы в Харькове слышали в 10 утра, а также около 14:30. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, россияне ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Мэр Игорь Терехов уточнил, что в результате прилета — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района.