«Приліт» по підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих через удар по підприємству в Індустріальному районі Харкова збільшилася до чотирьох.
Постраждали троє чоловіків та одна жінка, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
У постраждалих – поранення та опіки, уточнює мер Ігор Терехов.
Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 17:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих через удар по підприємству в Індустріальному районі Харкова збільшилася до чотирьох.".