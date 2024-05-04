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«Приліт» по підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла

Події 17:00   04.05.2024
Вікторія Яковенко
«Приліт» по підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через удар по підприємству в Індустріальному районі Харкова збільшилася до чотирьох.

Постраждали троє чоловіків та одна жінка, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У постраждалих – поранення та опіки, уточнює мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, близько 16:20 у Харкові було чутно вибух, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. До цього вибухи у Харкові чули о 10-й ранку, а також близько 14:30. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Мер Ігор Терехов уточнив, що внаслідок прильоту – сильна пожежа на виробничому підприємстві Індустріального району.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість постраждалих через удар по підприємству в Індустріальному районі Харкова збільшилася до чотирьох.".